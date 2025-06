Come crescere su Instagram nel 2025

Ogni giorno scrolliamo.

Veloci. Distratti.

Ma ogni tanto, qualcosa ci ferma.

Un contenuto che sembra parlare proprio a noi.

Che ci viene voglia di inviare. Salvare. Aprire due volte.

Ecco: Instagram nel 2025 premia proprio quel tipo di contenuto.

Non quello bello.

Non quello “giusto”.

Quello che viaggia.

Che esce dalla tua cerchia.

Che non si accontenta dei like dei tuoi follower.

Che si infila nei DM, nei salvataggi, nelle condivisioni.

Non importa quanto curato sia il tuo feed.

O quanto spesso pubblichi.

Se i tuoi contenuti non escono dal giro dei “già convinti”… non stai crescendo.

Perché oggi la vera visibilità non arriva dai follower.

Arriva da chi ti scopre per caso — e poi non può più ignorarti.

Instagram questa dinamica la misura con una metrica precisa: si chiama Unconnected Reach.

E ti dice quanto stai arrivando a chi non ti conosce ancora.

Oggi Instagram misura il valore così: non in like, ma in movimento.

Vuole vedere se i tuoi contenuti si muovono.

Se passano di mano.

Se entrano nelle conversazioni.

Se fanno centro dove non eri mai arrivato.

Guarda il video firmato Central Marketing Intelligence per scoprire cos’è davvero l’Unconnected Reach, perché è diventata la metrica più strategica del 2025, e come costruire contenuti che la attivano — ogni giorno, in modo concreto.

Intanto, una domanda utile per il prossimo post che pubblichi: è così vero, utile o d’impatto… che qualcuno sentirebbe il bisogno di condividerlo o salvarlo?

