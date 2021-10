Sesso, arriva l'integratore che riaccende la libido delle donne: cosa contiene (e quanto costa)

05 ottobre 2021 a

a

a

Arriva l'integratore per riaccendere il desiderio femminile. Dopo la candela al profumo di orgasmo o quella all'aroma di vagina e il vibratore ergonomico, Gwyneth Paltrow ha lanciato come imprenditrice del benessere un nuovo prodotto che si chiama Dtf e aiuterebbe ad incrementare il piacere delle donne. Un integratore che mira a combattere direttamente lo stress quotidiano.

"Nell'intimità non funzionava più, poi...". Questo spot sulla Rai, "truffa": il caso piccante del prodotto censurato

L'attrice sta promuovendo tramite i suoi profili social l'ultima trovata del suo brand Goop, si chiama Dtf, acronimo di "down to f**k", promettendo che l'integratore aiuterà davvero le donne: "Stress e ansia quotidiani, cambiamenti ormonali, stanchezza, età... questi possono avere un impatto sulla nostra libido e sulla salute sessuale. Quindi sì, noi abbiamo creato un integratore che aiuta davvero", ha scritto nella didascalia del post di Instagram.

Le pillole contengono estratto di fieno greco Libifem che, come si legge su Goop, è "clinicamente dimostrato di supportare una sana eccitazione e desiderio sessuale nelle donne", oltre a shatavari, "un adattogeno tradizionale per la salute femminile". C’è poi l'estratto di zafferano che “fornisce supporto all'umore".

Il sito web fornisce inoltre indicazioni su come assumere il prodotto: sciogliere due pillole da 55 dollari l’una per bottiglia. Bere un litro al giorno per "almeno otto settimane" per raccogliere i desiderati benefici.

Integratore richiamato, sapete cosa ci hanno trovato dentro? Il prodotto da evitare | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.