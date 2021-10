Nuovo digitale terrestre, come capire se dovete cambiare tv

21 ottobre 2021 a

a

a

Dal 20 ottobre è arrivato il nuovo digitale terrestre, destinato a cambiare il nostro rapporto con la televisione. In parole povere, molti italiani saranno obbligati a comprare un decoder o a cambiare direttamente la vecchia tv. Non ora, però. A spiegarlo è un venditore, addetto ai lavori, all'agenzia Ansa.

Chi dovrà comprare una televisione nuova. Rivoluzione digitale con fregatura: tra 4 mesi, si paga

Si tratta, in parole povere, del "passaggio da uno standard di definizione normale a canali ad alta definizione", o HD. Da Rai e Mediaset, tutti i canali dal 501 in su saranno in HD. "Attualmente molti televisori continueranno a vedere normalmente la tv - spiega il venditore -. Poi da giugno 2022 e successivamente, presumibilmente, dal gennaio 2023 ci sarà un ulteriore switch-off, che sarà più sostanzioso, perché farà passare la televisione con la nuova decodifica HEVC. Questo probabilmente farà sì che molti televisori avranno bisogno di decoder o dovranno essere sostituiti per vedere normalmente la tv".

Video su questo argomento Televisione, i modelli da buttare: rivoluzione-digitale terrestre, quali e quando non funzioneranno più

Come controllare se la nostra tv è già predisposta per il cambio? "Per questo mese basta andare sui canali 501, 502 e 503 e oltre, e si vedono subito i canali. Devono essere visibili e audibili. Per lo switch-off più importante ci sono attualmente due canali tester, uno posizionato sul canale 100 e uno sul canale 200. Sulla tv dovrà apparire una schermata bianca fissa su sfondo blu, con scritto 'Test HEVC'".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.