Cancro? "Lo curo con rapporti intimi". Truffa del medico dei vip, choc in Italia: clamoroso, chi è il maniaco

Guarire dal cancro attraverso rapporti intimi. Questa è la cura da un ginecologo molto famoso, a Bari e in tutta Italia, proposta alle sue pazienti, soprattutto quelle più giovani e avvenenti. Il 68enne Giovanni Miniello, medico in pensione e ancora con una grande reputazione, è stato "smascherato" da un clamoroso servizio delle Iene, su Italia1, che con telecamere nascoste ha documentato gli incontri con diverse donne a cui aveva proposto il suo squallido rimedio.

"Ho salvato tante donne dal cancro, tutte quelle con cui ho avuto contatti si sono negativizzate", spiega il professionista, ignaro di essere ripreso. Alle spalle ha anni di lavoro in reparto e un curriculum pieno di pubblicazioni scientifiche internazionali. Insomma, un vero "insospettabile". Eppure, promette miracoli con la sua truffa sessuale: se le pazienti andranno a letto con lui verranno "bonificate" in quanto l'uomo è già "vaccinato" all'Hpv, virus che può provocare il tumore all'utero. Ora, come spiega anche Repubblica, la Procura di Bari ha acquisito il filmato delle Iene e aprirà un'indagine per verificare la sussistenza di eventuali reati contestabili al medico, che verrà convocato nei prossimi giorni.

Anche di fronte a pap test negativi, il medico insisteva con le sue pazienti sostenendo che quei risultati non era attendibili e che serviva loro una "vaccinazione". "Ci sono alterazioni tumorali che non si vedono con il pap test. Io non mi faccio fregare e ti devo trovare un vaccinato così ti bonifichi e fai una difesa per eventuali partner". "Dono anticorpi e guarigione. Se trovi un vaccinato, devi pregare di avere rapporti perché ti dà gli anticorpi". Le telecamere poi si spostano nel luogo della terapia, che non è uno studio medico ma una stanza d'hotel. Il medico inizia a spogliarsi di fronte alla paziente, già in intimo: "Faccio questo per un fatto mio di studi e per persone che ho salvato. Tutte le mie scoperte sono nate da osservazioni pratiche. Sarei un pazzo se non avessi avuto risultati".

