Garlasco, il servizio de Le Iene sparito nel nulla: "Censurati"

Il servizio bomba annunciato un mese fa da Le Iene sul delitto di Garlasco non è ancora andato in onda. E sui social scoppia la polemica. Lo si aspettava anche ieri sera, martedì 9 dicembre, ma nulla da fare. Ancora una volta il programma di Italia 1 ha disatteso le aspettative del pubblico. Quella annunciata sarebbe un’inchiesta choc con tanto di testimonianze inedite sulla morte di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Un delitto per il quale è stato condannato l'ex Alberto Stasi, mentre oggi si indaga su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Un piccolo chiarimento è arrivato nella puntata de Le Iene del 18 novembre scorso, quando Alessandro De Giuseppe, autore della nuova inchiesta su Garlasco, aveva spiegato: "In tantissimi ci avete chiesto perché non è andato in onda il delitto di Garlasco. Ebbene, vista l’importanza del contenuto e la delicatezza del momento ci è stato chiesto di aspettare. E noi, nel rispetto dei ruoli, aspettiamo che arrivi il momento giusto per pubblicare quanto raccolto". I dubbi però restano: chi ha fermato il servizio? E verrà mai trasmesso in futuro? Questo si chiedono tuttora i telespettatori.