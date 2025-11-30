Garlasco, la bomba di Luigi Grimaldi: "Perché Chiara Poggi è stata uccisa"

“ Alberto Stasi - premette Grimaldi - ha avuto sei processi e oggi è in carcere, dopo essere stato condannato e ritenuto colpevole, ma il movente, per tutti, non c’era. Adesso che non si dice più che il possibile movente potesse essere che Chiara aveva scoperto sul computer di Alberto qualcosa di talmente orribile da poter forse minacciare di rilevare il tutto, e quindi che poi Alberto l’avrebbe uccisa, è una cosa che non sta in piedi e non è successo”, puntualizza.

Secondo il giornalista, l’ipotesi legata a una presunta scoperta fatta da Chiara sul computer dell'allora fidanzato non avrebbe alcun fondamento, anche alla luce di elementi temporali ormai accertati “Si sa che Chiara la sera prima del delitto non ha aperto nulla che avrebbe potuto creare dei problemi”, sostiene Grimaldi riferendosi a Stasi.

La sua analisi si spinge però oltre, indicando un possibile scenario che prescinde completamente dalle dinamiche finora raccontate: "L’ipotesi più plausibile è che Chiara sia stata uccisa perché rappresentava un pericolo per qualcuno. E quindi per chi? Ho studiato gli atti e, nel 2016, appena è uscito il nome di Sempio su questa vicenda, lavorando io per Le Iene, sono andato in giro a Garlasco. I ragazzi hanno iniziato a raccontarmi che a Garlasco di strano c’è che c’erano stati dei suicidi. In questi casi si trovano poche informazioni. E’ venuto fuori che c’erano quantomeno tre ragazzi che in maniera indiretta due e diretta una potevano essere collegati a Sempio, che si erano suicidati”, conclude Grimaldi sganciando un'ulteriore bomba.