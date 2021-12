Masturbazione, gli effetti sul sistema immunitario: leucociti, una scoperta decisiva

20 dicembre 2021 a

La masturbazione fa male? O meglio, può avere conseguenze negative sul sistema immunitario? Stando ad alcun teorie, l'auto-erotismo potrebbe al contrario avere effetti benefici sul sistema immunitario, innalzandone le difese. Per certo dà sollievo allo stress, migliora l'umore e diminuisce la percezione del dolore, tre circostanze già appurate,

Ma ci sono ancora molti dubbi e falsi miti, sui quali si può provare a indagare su basi scientifiche per provare a fare un po' di chiarezza in più. Gli studi che riguardano masturbazione e sistema immunitario sono però ancora pochi e molto spesso discordanti e proprio per questa ragione Medical News Today ha condotto un'indagine che è arrivata a qualche importante conclusione.

Per esempio dalle analisi di alcuni marcatori dopo un prelievo post-masturbazione maschile, è emerso che l'attività immunitaria aumenta temporaneamente. Nel dettaglio i leucociti diventerebbero più attivi dopo aver fatto auto-erotismo, migliorando così le difese dell'organismo. Queste prime indagini però sono state messe in discussione da parte della comunità scientifica, che ha messo in evidenza alcune criticità del metodo di analisi utilizzato.

E così eccoci a uno studio più recente, del 2016, condotto sempre su un campione di uomini, che ha indagato sul rapporto tra eiaculazione e tumore alla prostata. Ne è emerso che chi eiacula con più frequenza vedrebbe ridurre il rischio di tumore prostatico. Con l'eccitazione infatti aumenta il rilascio di ormoni e questo, appunto, determinerebbe un rafforzamento delle cellule immunitarie. L'effetto è temporaneo, può durare fino a 24 ore dopo l'orgasmo e ha il suo picco nei primi 60 minuti. Mancano però ancora molti dati per avere un quadro completo, ma diversi studi sono tutt'ora in evoluzione ed attuazione.

