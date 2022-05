Flyeralarm, stampare prodotti tipografici online per la tua azienda? Ecco tutti i buoni motivi

09 maggio 2022 a

Perché stampare prodotti tipografici online per la tua azienda?

Il mondo del lavoro si avvia verso una digitalizzazione integrale. L’industria 4.0 promette di rivoluzionare l’attività di aziende e imprese. Tuttavia ad oggi per il marketing, la comunicazione e l’amministrazione i prodotti tipografici sono ancora fondamentali. Ecco quali sono i più utili e perché:

Nell’organizzazione delle campagne pubblicitarie la maggior parte delle agenzie di comunicazione consiglia di riservare parte del budget ai metodi tradizionali. Ad oggi, infatti, per comunicare verso l’esterno, i prodotti tipografici continuano ad essere usatissimi e richiesti. È vero che un banner pubblicitario riesce ad arrivare a molte persone, ma è altrettanto vero che si tratta di un’esperienza estemporanea.

Un flyer, ad esempio, può essere conservato e riletto in un secondo momento. Si tratta di due canali comunicativi molto diversi che, se utilizzati sinergicamente, possono aiutare a raggiungere l’obiettivo della campagna e aumentare le conversioni. Stampare materiale personalizzato è diventato anche molto più semplice grazie alle tipografie online. Su e-commerce dedicati, come quello di Flyeralarm , è possibile seguire ogni passo della produzione e personalizzare ogni piccolo dettaglio. Ma quali sono i prodotti tipografici che nessuna azienda dovrebbe trascurare? Scopriamolo insieme.

Biglietti da visita

I biglietti da visita sono utilissimi durante eventi di settore, fiere e feste aziendali. Un biglietto da visita, oltre a contenere i contatti necessari a instaurare un rapporto di lavoro, dice molto sulla propria personalità. Chi riceverà il bigliettino potrà già intravedere serietà e professionalità: il cliente sarà incoraggiato a offrirti fiducia.

Flyer e volantini

I volantini sono in genere maggiormente impiegati nell’ambito del B2C. Sul volantino, che dovrebbe avere una grafica efficace e accattivante, è possibile riportare le offerte del momento o alcuni dettagli che raccontino qualcosa della tua azienda. Il vantaggio dei flyer è quello di poter essere conservati e passare di mano in mano. Un consiglio per farli circolare maggiormente? Inserire un coupon sconto su ogni volantino stampato!

Calendari e gadget regalo

Se si vuol iniziare una strategia payback è importante stampare e offrire gadget personalizzati ai clienti. Questi avranno una doppia funzione. In prima istanza spingeranno il consumatore ad acquistare un’altra volta in virtù del regalo ricevuto. In seconda istanza i gadget personalizzati, specialmente se molto utili, possono essere a loro volta regalati: il messaggio pubblicitario ivi contenuto circolerà praticamente a costo zero! Considera di stampare calendari e gadget in occasioni importanti: inaugurazioni, festività molto sentite come Natale e Pasqua. Altra strategia potrebbe essere quella di fare un regalo ai clienti più affezionati: basta non porre limite alla fantasia.

Banner e striscioni

La comunicazione tipografica non è unicamente di piccolo formato. Alcuni prodotti di grande formato possono essere particolarmente utili in caso di fiere o importanti eventi. Stampare banner da affissione aiuta il passante o il cliente a localizzare il punto vendite o lo stand in fiera. Il ruolo del banner pubblicitario non è assolutamente secondario: essendo la prima cosa che l’avventore vedrà, dovrà essere personalizzato e realizzato con la massima cura. Acquistare prodotti tipografici di grande dimensione online è un modo intelligente per poter risparmiare sul costo dell’ordine.

