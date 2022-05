Vaccino, cosa c'è dietro davvero al vaiolo delle scimmie: la teoria esplosiva di Antonella Viola

21 maggio 2022 a

"Il virus del vaiolo delle scimmie rappresenta un reale problema per la salute pubblica. E le misure di contenimento vanno prese prima che sia troppo tardi": il monito arriva dall'immunologa Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. L'esperta, però, in un articolo sulla Stampa ha spiegato anche che è troppo presto per parlare di pandemia.

Parlando dei sintomi della malattia poi ha detto: "Si presenta con febbre, mal di testa e dolori muscolari ed è tipicamente accompagnata da ingrossamento dei linfonodi. Dopo qualche giorno, da rush cutaneo che evolve nelle tipiche lesioni. Nella maggior parte dei casi si risolve nel giro di 2-4 settimane. Ma può manifestarsi in forma severa e con una mortalità che in tempi recenti si è aggirata intorno al 3-6%".

Uno dei fattori alla base della diffusione di questo virus, secondo lei, sta anche nel calo dell'immunità di gregge: "Il vaccino contro il vaiolo umano ci rendeva immuni anche nei confronti di questa zoonosi. Ma oggi gran parte delle persone non è vaccinata e quindi non è protetta. Questo calo dell’immunità di comunità può aver lasciato spazio ad un virus che finora si era riusciti a tenere sotto controllo". Il vaccino contro il vaiolo, infatti, ha cessato di essere obbligatorio nel 1981.

