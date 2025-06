Kylian Mbappé dopo la malattia: impressionante, come è cambiato il suo corpo

Una gastroenterite acute ha impedito a Kylian Mbappé di scendere in campo con il suo Real Madrid al Mondiale per Club che si sta disputando negli Stati Uniti. Di fatto il francese on è mai uscito dalla sua camera d'albergo, salvo per recarsi in ospedale non appena si sono palesati i primi sintomi. Per fortuna, il peggio sembra passato. L'ex attaccante del Paris Saint Germain ha preso parte all'ultimo allenamento diretto dal neo tecnico Xabi Alonso. Ma un dettaglio ha fatto preoccupare i tanti tifosi dei Balncos e non solo.

Dalle foto diffuse dal Real Madrid, Mbappé appare molto dimagrito. Si nota, infatti, una perdita di peso e di tono muscolare. Tuttavia, non è nulla di strano. A causa della gastroenterite, il francese non è riuscito ad allenarsi, tanto meno a mangiare come si deve. Il peggio però sembra essere passato, dato che è riuscito a tornare in palestra. a perso diversi chili negli ultimi giorni e anche i suoi muscoli ne hanno risentito: non è più tonico come prima e i tifosi lo hanno trovato molto dimagrito, asciutto quasi come agli inizi della sua carriera.