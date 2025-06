Theo Hernandez, "Simone Inzaghi in prima persona": addio-Milan, il retroscena

Il terzino francese, che aveva inizialmente rifiutato la stessa squadra sperando in un acquisto dell’ Atletico Madrid prima del via del Mondiale per Club , ha detto ‘sì’ nelle ultime ore alla società saudita ed è pronto a volare in Medio Oriente. Resta da capire quanto è stato messo sul piatto per il cartellino del giocatore nella nuova formula, dato che fino a qualche giorno fa al Milan sono stati proposti 30 milioni di euro per lasciar partire subito il suo giocatore.

L'allenatore si è mosso in prima persona per convincerlo e tanto è bastato al rossonero per accettare finalmente la proposta. Il francese è pronto a dire sì, lasciando il Milan tanto amato, considerando che la prossima stagione potrebbe finire anche ai margini, a un anno dalla scadenza del suo contratto. In più in Europa non ci sono squadre pronte a investire su di lui: l'Atletico Madrid aveva provato ad avanzare una proposta al calciatore, ma l'affare non si è mai concretizzato e all'orizzonte non ci sono altri club interessati.