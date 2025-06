Fernando Alonso, sfregio alla Juve: come beccano l'ex Ferrari

Una gaffé micidiale, quella commessa da Fernando Alonso . Il pilota di Aston Martin ha ripreso in una storia Instagram la pista di kart all'interno del suo museo a Oviedo, e come colonna sonora il celebre brano dei Ricchi e Poveri , ‘Sarà perché ti amo»’. Il problema, però, è che si trattava della versione anti-Juve : “Che confusione, sarà perché tifiamo. È un’emozione, che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino ”.

Anche, nel giugno 2023 si era chiusa con la medesima gaffe l’Europeo a squadre di atletica leggera al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia. Durante la festa in pista per il trionfo dell’Italia, dagli altoparlanti era infatti anche qui partita la canzone «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e Poveri. La versione diffusa, tuttavia, non era quella originale. Insomma, una continua gaffe contro il club bianconero, che non se ne cura e intanto guarda avanti, impegnato giovedì contro il Manchester City nel match che vale il primo posto del girone C. Con un pari sarebbero i bianconeri ad accedere come testa di serie del girone.