WhatsApp, su questi cellulari non funzionerà più. C'è il tuo? Controlla la lista

WhatsApp gioca ancora una volta brutti scherzi?. L'app di chat più famosa al mondo diventerà incompatibile per alcune tipologie di telefoni. Non è la prima volta che succede. Già il 1° febbraio 2020 Whatsapp aveva tolto il supporto agli iPhone 4s. I proprietari di questo modello di cellulare si sono visti quindi improvvisamente tagliati fuori dall'applicazione. Succederà la stessa cosa il 24 ottobre, data ufficiale oltre la quale altri modelli Apple saranno fatti fuori.

I modelli presi in causa saranno quelli dotati del sistema operativo iOS 10 E iOS 11. Se si dovesse possedere dal modello 12 in poi allora non si corre in nessun rischio. Nello specifico gli ultimi telefoni provvisti di questo sistema operativo sono gli iPhone 5 e iPhone 5c. Rimane salvo per il momento il modello iPhone 5S il quale è stato aggiornato fino a iOs 12.

Questa decisione è presa per una ragione logica: le nuove versioni dei sistemi operativi non solo sono più veloci e ricche di funzioni ma sono nettamente più sicure contro gli hacker informatici. Quindi, se un telefono non è all'altezza di supportare una nuova versione iOS, quest'ultimo deve essere per forza lasciato indietro. Chissà quindi quale sarà il bersaglio di Whatsapp del prossimo anno.

