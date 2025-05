Jannik Sinner, la domanda sul Papa: "Boh", risposta sconcertante

Nuova vittoria per Jannik Sinner. Nei sedicesimi del torneo del Foro Italico il campione ha battuto anche Jesper de Jong. E proprio durante la conferenza stampa a ridosso del match, il tennista si è trovato di fronte a una domanda "scomoda". È successo quando gli è stata ricordata la battuta fatta qualche ora prima da Papa Prevost. Leone XIV, giocando sul significato in inglese del cognome "Sinner" ossia "peccatore", aveva detto a un giornalista: "Basta che non porti Sinner".

Una frase dalla quale un cronista ha preso spunto per chiedere al campione se un giorno gli piacerebbe palleggiare con il Papa. A quel punto Sinner prima si è coperto la faccia con le mani, provocando le prime risate della sala stampa, poi col volto decisamente rosso per l'imbarazzo ha provato a dire qualche parola. "Perché mi dovete mettere in difficoltà con queste domande…". E le risate si sono propagate per tutta la stanza.