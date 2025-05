Boban smonta il Milan: "Maldini, vergognoso e indecente"

Non basta solo la critica, si scende nel dettaglio: "L'Inter ha un'identità, sa sempre cosa fare. Noi no… anzi ne abbiamo avute 100 in questa stagione e nessuna è stata giusta. E non si può averla con questi calciatori, per come sono stati presi e farli giocare. Una situazione che molti di noi lo hanno capito dall'estate scorsa". Boban ripercorre il suo breve excursus da dirigente del Milan, un’avventura destinata a finire presto: "Mi sono accorto subito che ci fosse qualcosa che non andava, dovevamo lottare contro la nostra proprietà per il bene del Milan. Paolo mi sprona e così e iniziata la lotta. Ad agosto mi avevano tolto potere di firma… Mettevano paletti assurdi. Ho firmato 3 anni nonostante ce ne volessero 5: ripulire il primo, dare stabilità il secondo e competere il terzo. Ci vogliono anni minimo: loro dopo 3 mesi ci hanno quasi delegittimato con un'imboscata. Non sono gente di calcio, non capiscono".

Come se non bastasse, poi, lo strappo anche con una leggenda come Paolo Maldini ha trovato in Boban un disprezzo totale: "Una pagina vergognosa, fatta in maniera vergognosa. Indecente, inaccettabile e potrei dire altre mille cose brutte. Per loro Paolo rappresentava l'ultimo ostacolo per fare quello che volevano. E tanto ha inciso il fatto di Tonali, Paolo non l'avrebbe mai lasciato andare. Perché il ragazzo è milanista. Quando li avevamo contattati mi disse che non sarebbe mai andato alla Juventus e all'Inter. Paolo e Ricky (Massara, ndr) lo prendono a una cifra super per un giocatore così. Lasciare un simbolo così, poi dopo lo scudetto…". La palla avvelenata è stata passata, per Furlani l’arduo compito di stopparla.