Capezzone: "Nemmeno mezza riga su Stampa e Repubblica", l'imbarazzo della sinistra

Una serie di faccende internazionali, tra loro più o meno interconnesse, domina l'agenda dei giornali di oggi: "Istanbul, giovedì ci sarà il vertice per la pace? E sarà al completo?", premette Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorretta di Libero. Ci sarà Zelensky, forse arriverà per mettere pressione anche Trump mentre è mistero sulla decisione finale di Putin.

"Restano prudenti, dubbiosi i giornali, non è facile immaginare cosa possa accadere. Molto dalla parte di Putin le letture del Fatto quotidiano e de La Verità - spiega il direttore editoriale di Libero -. Secondo fronte: pre-intesa commerciale, una moratoria di 90 giorni tra Stati Uniti e Cina. Molto bene, dicono i sostenitori di Trump. No, una frenata dice Maurizio Molinari. Per il Wall Street Journal invece è una sconfitta per la politica commerciale della Casa Bianca. Sul Messaggero invece Romano Prodi scrive direttamente dalla Cina, e chissà che non sia l'inviato di Pechino in Italia... E su Italia Oggi i ministri delle finanze Ue sarebbero pronti a siglare una intesa che è un gran favore per le concorrenti cinesi di Amazon, cioè continuare a non applicare l'Iva al di sotto di un certo valore di spedizione, in genere quelle fatte dalla Cina".

Terzo fronte, il Medio Oriente: "Trump va in Arabia Saudita, ottiene in regalo un aereo dal Qatar e questo suscita polemiche, ottiene la liberazione di un ostaggio da Hamas ma non va in Israele. Cosa significa?".

Gran Bretagna: "Il premier laburista Starmer, preoccupato dall'avanzata di Farage, prova a porre un argine all'immigrazione illegale, lì ci aveva già provato a fine 2024 con misure che richiamavano alla politica del governo italiano, ma pure a quella legale. Conoscenza della lingua, sufficiente livello di stipendio... Asticelle che Starmer ora alza ulteriormente. Una politica opposta a quella del Pd e infatti si nota l'imbarazzo dei giornali italiani. Non ho trovato nemmeno mezza riga su Stampa e Repubblica, zero, e sul Corriere della Sera in taglio basso di pagina 16, di pura cronaca".