Ibuprofene, allarme-rosso: "Danni gravissimi", l'interazione fatale

Il Comitato per la sicurezza di Ema avverte sull'uso combinato di codeina e ibuprofene. Il Prac ha chiesto una modifica delle informazioni del prodotto, in quanto può provocare danni fino alla morte. L'avvertimento riguardo l'uso combinato, prolungato e superiore alle dosi indicate dei due prodotti. L'interazione tra l'oppioide e l'antinfiammatorio, usati per trattare il dolore, può causare dipendenza ma anche tossicità renale, gastrointestinale e metabolica.

Le segnalazioni arrivano da svariati Paesi e hanno portato il Prac a lanciare un avvertimento: "Se assunta a dosi superiori a quelle raccomandate o per un periodo di tempo prolungato, la codeina con ibuprofene può causare danni ai reni, impedendo di rimuovere correttamente gli acidi dal sangue nelle urine (acidosi tubulare renale)". E ancora, perché il malfunzionamento dei reni "può causare anche livelli molto bassi di potassio nel sangue (ipokaliemia), che a loro volta possono provocare sintomi come debolezza muscolare e stordimento".

L'Ema però deve fare i conti con un ostacolo: alcuni medicinali che contengono codeina e ibuprofene sono disponibili anche senza prescrizione medica. Da qui la decisione affinché "lo status di medicinale soggetto a prescrizione sarebbe stata la misura di minimizzazione del rischio più efficace per mitigare i danni associati all'abuso e alla dipendenza di questi prodotti".