Sole, evento astronomico sconvolgente: cosa accadrà il 25 ottobre

20 ottobre 2022 a

a

a

Il 25 ottobre si potrà osservare una spettacolare eclissi solare. L'eclissi di Sole sarà totale al Polo Nord ma sarà visibile in parte anche in Italia. Questo fenomeno, in cui la Luna si allinea perfettamente tra Terra e Sole, si verificherà intorno alle 11:15 e durerà fino alle 13:21. In Italia assisteremo ad una eclissi di sole parziale. Il nostro satellite verrà oscurato per circa il 20 per cento. Il picco dell'eclissi verrà raggiunto intorno alle 12:20.

Attenzione a questo oroscopo: cosa accadrà il 22 ottobre

Il fenomeno dell'eclissi solare si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole e proietta dunque la sua ombra sulla Terra oscurando il Sole. L'eclissi può essere parziale, totale o anulare. In un'eclissi parziale, come quella del prossimo 25 ottobre, solo una parte del Sole viene oscurata dalla Luna e inoltre il centro della nostra stella non risulta perfettamente allineato con quello della Luna, come accade invece nel caso di eclissi totale e anulare. Non si deve mai osservare l'eclissi guardando il Sole a occhio nudo. Per evitare danni alla vista è necessario utilizzare opportuni sistemi di protezione e/o strumenti per l'osservazione sicura del Sole.

Oroscopo, i segni maledetti: chi rischia grosso in autunno

L'eclissi di Sole è un fenomeno raro. L'ultima eclissi totale visibile dall'Italia si è verificata nel 1961, e per osservarla di nuovo da alcune porzioni dell'Italia bisognerà attendere il 2081. Nei prossimi anni, sono previste eclissi totali in Spagna e Islanda il 12 agosto 2026 e ancora in Spagna e Africa settentrionale il 2 agosto 2027: questi due eventi saranno visibili dall'Italia sotto forma di eclissi parziale.