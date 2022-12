Oroscopo, ecco i 5 segni più fortunati del 2023

11 dicembre 2022 a

Per cinque segni zodiacali il 2023 sarà un anno fantastico. Si tratta, riporta il sito di Grazia, dei segni della Bilancia, dello Scorpione, del Leone, dei Gemelli e del Toro, Ma vediamo nel dettaglio come andrà.

Bilancia - Avrà le migliori possibilità di amore, fortuna e successo. Sperimenterà possibilità e scoperte significative in ogni area. "Inseguiranno i loro obiettivi di sempre ma si sentiranno pronti anche a intraprendere nuove strade. Non solo: guadagneranno in modo significativo sia nella sfera monetaria che in quella domestica della vita".

Scorpione - Anno favoloso ma anche impegnativo. "Avrete molte grandi opportunità ma dovrete prepararvi a sfruttare appieno ciascuna di esse" ma non bisognerà avere "paura di lasciarvi andare. Correte il rischio ma fate attenzione a non scendere a compromessi sulla qualità del vostro lavoro solo perché il 2023 è un anno fortunato. Tutti i vostri sogni potrebbero diventare realtà e potreste anche incontrare qualcuno di cui innamorarvi perdutamente".

Leone - Sarà un anno "molto attivo e frenetico. Per quanto riguarda la carriera, avrete grandi successi: il nuovo anno si tradurrà in milioni di nuove possibilità di lavoro".

Gemelli - Sarà "un anno davvero fortunato. Imparerete a dare la priorità ai vostri obiettivi e tutti i vostri sogni inizieranno a diventare realtà". Consiglio: "Lascia andare le preoccupazioni del 2022 e siate felice: il 2023 vi tratterà con molto amore".

Toro - La vita amorosa "sarà fenomenale". Consiglio: "Prendere qualsiasi decisione significativa per il prossimo anno nei primi mesi. Il momento migliore per comprare una nuova casa o chiedere alla vostra dolce metà di sposarvi è infatti tra gennaio e aprile. Questo garantirà il successo".