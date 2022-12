Oroscopo 2023, il segno più crudele e infedele: chi avrà le corna

13 dicembre 2022 a

Sei un inguaribile romantico? Allora devi stare lontano da alcuni segni zodiacali. In particolare per il 2023, il più crudele è il segno del Toro. Se infatti chi è nato sotto il segno del Toro può essere definito sia una persona fedele che noiosa, quando viene tradita però può trasformarsi. Il Toro farà di tutto per non interrompere la propria relazione con l’altro, dato che crede fermamente nell’amore.

Il Toro infatti sa essere molto romantico e sensibile. In possesso di una determinazione fuori dal comune, il Toro è in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo. Partner rispettoso e devoto, nonché sempre impegnato a mantenere viva e stabile la relazione, se viene tradito escogita piani per vendicarsi duramente. Il Toro non sopporta la slealtà, qualsiasi mancanza nei suoi confronti sotto questo aspetto, sancisce la fine del legame amoroso.

Non meno calcolatori gli altri segni. I Gemelli ad esempio non possono fare a meno di manipolare il proprio partner a proprio piacimento. Poi c'é lo Scorpione che non si trattengono dal rivelare i propri segreti agli altri. Più tranquilli, almeno nelle relazioni, i segni di Acqua, tra questi i Pesci o l’Acquario. Sono loro a mostrarsi sempre dolci e premurosi con l’altro.