Oroscopo 2023, clamoroso sul conto in banca: chi farà un sacco di soldi

Sta per calare il sipario su questo 2022 e come sempre in questi giorni dell'anno è tempo di oroscopi: cosa dicono stelle e astri per l'anno che sarà, per il 2023? In questo caso, si parla delle previsioni di Antonio Capitani.

Si parte da Cancro e Leone, che secondo l'esperto godranno dell'effetto balsamico di Giove per lavoro, soldi e per tutta la loro quotidianità. Però, a Natale, le cose non andranno bene: molto stress e poca voglia di incontrare parenti e persone. Insomma, tenete duro: le cose miglioreranno.

Quindi Vergine e Bilancia: previsioni positive per lavoro e conto in banca. E ancora, i due segni vedranno crescere il loro fascino nell'anno che farà. Bene anche in amore, "l'ormone si accende", assicura Capitani.

E ancora, Scorpione e Sagittario: anno benedetto per questi due sogni, che raccoglieranno risultati "in ogni settore e (spesso) senza che muoviate un dito). Però, gli astri anticipano stree e malinconie amorose.

La rassegna si conclude con Capricorno ed Acquario, per i quali si prospetta un anno produttivo e convincente. Secondo le stelle, possibile che si trovi un nuovo lavoro oppure una promozione, e ancora sempre in abito lavorativo "un'espansione del vostro raggio d'azione", assicura Antonio Capitani. Insomma, per ogni segno o quasi c'è almeno una buona ragione per attendere con fiducia questo 2023.