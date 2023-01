Oroscopo 2023, le "profezie" di Perfetti: il segno che parte col botto

01 gennaio 2023 a

Ecco l'oroscopo per il nuovo anno di Mauro Perfetti. Come rivelato su Oggi il nuovo anno per alcuni segni sarà impegnativo nei primi mesi per poi trovare riscatto nella seconda parte del 2023. Riportiamo qui il sunto delle previsioni segno per segno, l'edizione integrala la trovate sul settimanale Oggi. Secondo Mauro Perfetti i segni più fortunati nel 2023 sono Toro, Leone, Bilancia, Capricorno e Acquario.

ARIETE: Amore entusiasmante da gennaio a maggio, per i single il periodo da gennaio a marzo promette bene ma top da giugno ad agosto, nel lavoro è l’anno perfetto per allargare il raggio d’azione;

TORO: Le unioni collaudate si rinforzeranno mentre per chi è in crisi o single propizi i mesi da marzo ad agosto, nel lavoro da marzo terreno fertile per organizzare un buon raccolto da luglio a dicembre;

GEMELLI: Pieno di coccole tra gennaio e febbraio, mentre giugno e settembre sono generosi per i single, nel lavoro mesi favorevoli gennaio e febbraio mentre da marzo attenti a saturno;

CANCRO: Dalla metà di maggio ogni mese è perfetto per l’amore, i single potranno trovare l’anima gemella a settembre, nel lavoro favoriti i trasferimenti.

LEONE: Primavera ricca di magia per chi vuole trovare la sua metà e per innamorarsi è un buon momento anche da giugno ad ottobre, nel lavoro sfruttate i mesi da gennaio a maggio per ripartire alla grande e prendervi le vostre rivincite;

VERGINE: Saturno contro a partire da maggio comincerà a mettere in discussione i vostri sentimenti, rinascita dalla metà di maggio, lavoro in crisi nel nuovo anno, tuttavia i mesi da aprile a novembre sono utili per sciogliere delle interferenze;

BILANCIA: Partite con il botto con i mesi da gennaio a marzo i single da maggio ad ottobre potranno trovare la loro metà, nel lavoro già da gennaio non mancheranno le soddisfazioni che si moltiplicheranno da maggio a dicembre;

SCORPIONE: Strada in salita in amore fino a marzo con Saturno contro ma da giugno fino ad ottobre vi darete da fare sia le coppie che i single, nel lavoro primavera movimentata ma produttiva mentre ad ottobre e novembre potrete riprendervi qualche rivincita.

SAGITTARIO: Revisionate le vostre relazioni da gennaio a marzo mentre il periodo migliore per innamorarsi è da giugno fino alla prima settimana di ottobre, nel lavoro da marzo avrete a che fare con Saturno contro quindi tagliate i rami secchi per far rifiorire quelli più propizi mesi favorevoli giugno e settembre;

CAPRICORNO: Prima parte dell’anno perfetta per sistemare questioni in sospeso mentre da maggio a dicembre sarà facile mette in atto nuovi cambiamenti, nel lavoro sarete pieni di opportunità soprattutto a gennaio, marzo e soprattutto da maggio a dicembre eccetto settembre;



ACQUARIO: Da gennaio a marzo in amore partite con il botto mentre da maggio ad ottobre ogni giorno è promettente per l’amore e buone possibilità anche per i single, nel lavoro non ci saranno motivi di preoccupazione fino ad aprile ma da maggio a fine anno tutto è più generoso;



PESCI: Lunga vita da aprile a fine anno a tutte le coppie che hanno superato esami e ostacoli mentre buone opportunità per i single da marzo a maggio e ad ottobre e novembre, nel lavoro marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre mesi fortunati per il rilancio.