Asteroide 2023 DZ2, quando sfiorerà la terra e cosa rischiamo

Un asteroide grande come il Colosseo quadrato passerà vicino alla terra a 32.000 chilometri all'ora. Succederà tra qualche giorno, lunedì 27 marzo. Il corpo celeste in questione è il "2023 DZ2", che sarebbe già stato avvistato lo scorso 27 febbraio dall'Osservatorio del Roque de los Muchachos sull'isola di La Palma, nelle Canarie, grazie ai telescopi Isaac Newton.

A contribuire alla scoperta sono stati gli astronomi del Progetto Euronear, cioè Ovidiu Vaduvescu, Freya Barwell e Kiran Jhass. Il diametro dell'asteroide in questione è di circa 60 metri, cioè pari alla grandezza del palazzo della Civiltà Italiana, detto anche Colosseo quadrato. "2023 DZ2", inoltre, come riporta Leggo, è tre volte più grande della meteora di Čeljabinsk del 2013, che provocò danni in un'ampia area e ferì 1.500 persone.

L'asteroide passerà vicino alla terra a una distanza di circa 170.000 chilometri, meno della metà della distanza media tra la Terra e la Luna. Secondo il Near Earth Coordination Centre dell'Agenzia spaziale europea, l'asteroide raggiungerà il punto più vicino al nostro pianeta alle 12:15 ora italiana, viaggiando a una velocità di oltre 32.000 chilometri all'ora. In realtà, però, non ci sarà nessun pericolo per il nostro Pianeta. Qualche rischio potrebbe esserci in futuro: una possibilità leggermente più alta di collisione tra l'asteroide e la superficie terrestre sarebbe prevista per il 27 marzo 2026, data in cui passerà nuovamente.