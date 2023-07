Pene, lo studio sulla lunghezza: ecco la nazione meno dotata al mondo

13 luglio 2023 a

Tra i più dotati del mondo ci sono tre nazioni: Congo, Ghana e Italia (con una media di 17,4 centimetri). Mentre i meno "forniti" in termini di lunghezza sono i nord coreani. È la classifica disegnata da Incontri-ExtraConiugali.com, ripresa dal sito Dagospia, che elenca i Paesi in base alla lunghezza media dell’organo maschile.

"I ricercatori hanno osservato che le temperature più fredde causano un restringimento dei corpi cavernosi dell’organo genitale maschile e il pene si rimpicciolisce, determinando una condizione medica definita 'pene invernale'. Mentre d’estate avviene l’esatto opposto e l’organo maschile si allunga", spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, riferendosi allo studio dell’Università di Leeds e del Queen Elizabeth Hospital di Birmingham, condotto dai ricercatori Oliver Kayes e Richard Viney.

I Paesi sono stati divisi in quattro zone: rossa per i più dotati (sopra i 16 centimetri), gialla (da 14 a 15,9 centimetri), verde (da 12 a 13,9 centimetri) e azzurra per le micro-dimensioni (da 11,9 centimetri in giù).

L’Italia si posiziona in zona rossa, al terzo posto, con un valore medio di 17,4 centimetri. "Ne usciamo benissimo", commenta Fantini. Male invece la Corea del Nord che è il Paese con i peni più piccoli del mondo: appena 9,5 centimetri. Mentre nel Paese confinante della Corea del Sud - che è sempre in zona azzurra - hanno una lunghezza media leggermente superiore, 10,7 centimetri.

L’Africa ribadisce comunque il suo primato. Al primo posto c'è il Congo con i suoi 18 centimetri, seguito dal Ghana con 17,5 centimetri. Mentre l’Italia è subito sotto con 17,4 centimetri.