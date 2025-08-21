Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Rabiot, "mai visto nulla di simile": cos'è successo davvero nello spogliatoio

giovedì 21 agosto 2025
Rabiot, "mai visto nulla di simile": cos'è successo davvero nello spogliatoio

2' di lettura

Il Marsiglia ha scelto una linea durissima, dopo la rissa esplosa nello spogliatoio al termine della sconfitta con il Rennes. Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, protagonisti dello scontro fisico, sono stati messi fuori rosa e inseriti ufficialmente sul mercato. A spiegare la scelta è stato il presidente Pablo Longoria in un’intervista concessa all’AFP. "Quello che è successo venerdì è stato qualcosa di gravità e violenza estreme. È inaudito che si verifichino cose del genere — ha dichiarato il numero uno dell’OM — Non potevamo fare a meno di prendere una decisione del genere perché è stato superato ogni limite, si è trattato di un comportamento inaccettabile. E questo vale per un club di calcio come per qualsiasi altra società. Abbiamo dovuto agire così anche per tutelare la nostra immagine e perché ci riteniamo vittime di questa situazione".

Longoria ha poi ricostruito quanto gli è stato riferito da chi era presente in quei momenti concitati: "Non ero all'interno dello spogliatoio ma mi è stato detto che si è trattato di un comportamento molto aggressivo, violento e inqualificabile”. Per rendere l’idea dell’eccezionalità di quanto accaduto, il presidente ha sottolineato l’esperienza sua e dei dirigenti al suo fianco: "Sono nel calcio da 20 anni, il nostro direttore sportivo, Benatia, è in questo mondo da 22 anni e da 13 anni vi lavora il nostro allenatore, De Zerbi. Ma nessuno di noi ha mai vissuto né visto una cosa del genere nello spogliatoio”.

Milan, il bomber viene dall'Africa: il nome che spiazza la Serie A

Il Milan ha puntato con decisione su Victor Boniface , attaccante del Bayer Leverkusen. Alla ricerca di un nuovo centrav...

La decisione di privarsi di Rowe e soprattutto di Rabiot, uno dei migliori della scorsa stagione, è stata dolorosa ma inevitabile. L’episodio, ha concluso Longoria, "ha superato ogni limite".

Boniface al Milan? Il titolo della Gazzetta dello Sport fa infuriare i tifosi

Non è ancora sbarcato a Milano e già sta facendo molto discutere. Dopo tre mesi di ricerca, il Milan potre...

Mister! Roberto De Zerbi, "chiama il tuo agente!": rissa in allenamento

Il raid Attentato al consolato russo a Marsiglia, due arresti: ecco chi finisce in manette

da marsiglia Mattarella, una frecciata a Musk? "Novelli corsari quasi usurpatori della democrazia"

tagadrien rabiotmarsiglia

Mister! Roberto De Zerbi, "chiama il tuo agente!": rissa in allenamento

Il raid Attentato al consolato russo a Marsiglia, due arresti: ecco chi finisce in manette

da marsiglia Mattarella, una frecciata a Musk? "Novelli corsari quasi usurpatori della democrazia"

ti potrebbero interessare

1400x932

Roberto De Zerbi, "chiama il tuo agente!": rissa in allenamento

l.p.
1024x579

Attentato al consolato russo a Marsiglia, due arresti: ecco chi finisce in manette

311x176

Mattarella, una frecciata a Musk? "Novelli corsari quasi usurpatori della democrazia"

3543x2362

Adrien Rabiot, dopo la doppietta lo sfregio all'Italia: cosa pubblica sui social

Lorenzo Pastuglia