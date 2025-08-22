Canale 5 batte la Rai con Conan Doyle

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Watson – Canale 5) Watson si è aggiudicata la fascia del prime time di martedì. Andata in onda con ottimo riscontro sulla Cbs - che ha già previsto la seconda stagione per ottobre- è ispirata alle opere di Sir Arthur Conan Doyle, mail protagonista del racconto è il dottor Watson e non il celeberrimo Sherlock Holmes. Il primo episodio si è aperto proprio con la morte di Holmes e, sommata alle due puntate trasmesse in successione nella stessa fascia da Canale 5, ha raggiunto complessivamente il 12.2% di share (1.4 milioni di telespettatori). Watson ha superato anche il film romantico su Rai 1 Amore sul Danubio (9.6%) in una serata fiacca in cui a fare un po’ di concorrenza è stato Yoga Radio Estate su Italia 1 che ha catalizzato l’attenzione del target sotto i 40. Scandagliando i dati di “Watson” prevale una audience over 50 e con livello di istruzione medio, con gli over 65 vicini al 15%, ma con anche una spruzzata di under 35 in prevalenza donne che vivono al centro nord , raggiungendo picchi del 14%.