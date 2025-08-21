Reazione a Catena, "scarsi ma...": caos alla fine della puntata

I Passatempi, campioni in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dagli Apicolti nella puntata in onda questa sera, giovedì 21 agosto. I nuovi concorrenti, Gloria, Emanuele e Gabriele da Umbertide in provincia di Perugia, hanno detto di essere amici legati dalla passione per l'ape. "Gloria fa l'apicultrice, io lavoro nell'ambito scolastico e Gabriele è un medico di famiglia", ha detto Emanuele.

Ad avere la meglio all'intesa vincente sono stati i Passatempi, arrivati all'ultima parola con 4.219 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Preparazione, il secondo iniziava con Co e terminava con A, ignoto il terzo, che i campioni hanno comprato facendo scendere il montepremi a 2.110 euro. Si trattava della parola Punto. I campioni hanno puntato tutto su Cottura e hanno vinto.