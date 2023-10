Nobel Medicina 2023 a Karikó e Weissman: hanno permesso sviluppo vaccini Covid

02 ottobre 2023 a

Il Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2023 è stato vinto da Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte sulle basi nucleosidiche che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini anti Covid a mRNA. Il prestigioso riconoscimento scientifico è stato assegnato dal comitato dell'Istituto Karolinska di Stoccolma (The Nobel Assembly at Karolinska Institutet), guidato dal segretario generale Thomas Perlmann. Di anno in anno il board si riunisce per decretare la ricerca più meritevole nel campo della biomedicina, che viene annunciata all'inizio di ottobre. Lo scorso anno il premio fu conquistato dal paleoantropologo svedese Svante Pääbo per le scoperte sui genomi dei nostri antenati e gli studi sull'evoluzione del genere Hom. Nel 2021, invece, fu assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian, per le loro scoperte sui recettori della pelle in grado di percepire la temperatura e il tatto.

Quasi tutti i premi Nobel vengono assegnati dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Ma quello per la Fisiologia o la Medicina coinvolge l'Istituto Karolinska, uno dei più autorevoli al mondo nel campo della ricerca scientifica. L'annuncio è stato dato in diretta streaming alle 11:45 di lunedì 2 ottobre (con un ritardo di 15 minuti) durante una conferenza stampa tenutasi nella sede centrale dell'istituto svedese a Solna, una città di circa 85.000 abitanti sita nella contea di Stoccolma.

L'assegnazione del prestigioso riconoscimento svedese ai due scienziati che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini anti Covid non è stata accolta con entusiasmo dai soliti No Vax. E sui social stanno protestando veementemente contro la decisione dell'Istituto Karolinska. "E te pareva! - scrive un utente su Twitter - Premio per la m***a sperimentale e criminale. Un disco rotto ormai". Forse è quello No Vax il disco rotto.