Turbolenze in aereo, in Italia 2 delle 10 tratte più pericolose al mondo: ecco quali

L'incidente aereo della Singapore Airlines, in cui ha perso la vita un uomo e oltre 85 sono rimasti feriti, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza ad alta quota. Un'analisi più attendibile di quanto accaduto in volo si avrà dopo la pubblicazione del rapporto preliminare d’indagine sull’incidente, ma sta di fatto che il bilancio è di un morto e 20 persone in terapia intensiva. In particolare, a destare preoccupazione sono le turbolenze dei velivoli, in netto aumento rispetto all'anno scorso e a quello prima. Le motivazioni sono molteplici, ma il clima sempre più incerto sta mettendo a dura prova le compagnie aeree.

Analizzando i dati raccolti dal sito Turbli, che monitora le perturbazioni e le conseguenze sui collegamenti aerei, è emerso che 2 delle 10 tratte su cui si sono verificate maggiori turbolenze toccano l'Italia da vicino. In particolare, si tratta della Milano Malpensa-Ginevra (al quinto posto) e della Malpensa-Zurigo (al decimo gradino).

Il sito evidenzia come nel mese di maggio ci sia stata un’impennata delle turbolenze "moderate" con diversi picchi "forti" tra i 7.200 e i 12.500 metri di altitudine, includendo quindi i voli nella fase di crociera. Guardando cosa è successo ad aprile, l'ultimo mese completo registrato, il 95,9% delle turbolenze è stata etichettata come "leggera", il 4,09% come "moderata" e lo 0,01% "grave".