Svizzera, l'elisir di lunga vita? Corpi congelati a 50 euro al mese

Chi di noi non ha mai sognato, almeno una volta, di restare eterno. Ed è da questa ambizione che nasce l'azienda biotech Tommorow Bio, realtà specializzata in criopreservazione, la pratica attraverso cui le cellule e i tessuti vengono conservate a bassissime temperature. Sono tantissimi i personaggi che nella storia e nella letteratura hanno parlato di immortalità. Basta pensare all'opera di Oscar Wilde dove il bellissimo Dorian Gray è disposto a vendere perfino la propria anima pur di restare eterno.

La missione dell'azienda fondata nel 2019 dal dottor Emil Kendziorra è quella di "costruire un mondo in cui le persone possano scegliere quanto tempo vivere, indipendentemente da dove si trovano, da chi sono e dalle loro risorse finanziarie", si legge sul sito. Kendziorra ha lavorato per molti anni nel campo della ricerca sul cancro con l'obiettivo appunto di contribuire alla scienza del prolungamento della vita. L'ufficio centrale si trova nel centro di Berlino e se lo desiderate potete perfino prendere un appuntamento per conoscere il team che potrà soddisfare tutte le vostre curiosità. Inoltre, ci sono anche dei team stand by (disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per essere inviate e avviare il processo di criopreservazione) specializzati anche ad Amsterdam tramite un partner e presto un team anche a Zurigo e negli Stati Uniti. Mentre la sede in cui verrete conservati si trova a Rafz, in Svizzera.

Ma come funziona? La prima fase è chiamata raffreddamento iniziale in cui il team vi raggiungerà per un primo pronto intervento con tutte le attrezzature necessarie per eseguire la crioprotezione completa del corpo in loco. Il raffreddamento iniziale inizia "ponendo il paziente in una miscela di acqua ghiacciata. Al paziente viene poi somministrata una serie di farmaci che riducono il carico metabolico e proteggono i tessuti e le cellule. Viene inoltre utilizzato un supporto cardiopolmonare per far circolare il sangue e il paziente riceve ossigeno attraverso l'intubazione per mantenere il corpo in condizioni stabili".

Dopodiché si passa alla fase della perfusione di crioprotettori "a bassa concentrazione attraverso l'incannulamento aortico. La perfusione e il raffreddamento continuo vengono effettuati con una macchina cuore-polmone. Man mano che il paziente continua a raffreddarsi, vengono perfuse concentrazioni più elevate di soluzioni crioprotettrici, finché la concentrazione non è sufficientemente alta per il processo di vetrificazione. La temperatura finale raggiunta durante la crioprotezione è di -76°C (temperatura del ghiaccio secco)", si legge ancora nella descrizione. A questo punto la perfusione viene interrotta e l'attenzione "si concentra sul mantenimento della temperatura". Ed infine si arriva al completamento della procedura con il trasporto in ambulanza con speciali barelle realizzate dall'azienda.

E se per caso il vostro ultimo respiro viene emesso lontano dalla clinica, niente paura perché se per raggiungere la struttura è necessario un trasporto aereo, l'equipe di medici vi imballerà con ghiaccio secco e isolante per mantenere i -76°C fino al raggiungimento della struttura. "Presso la struttura di cura a lungo termine sarete ulteriormente raffreddati a -196°C prima di essere messi in un dewar riempito di azoto liquido per mantenere la vostra temperatura a tempo indeterminato. Il raffreddamento da -76°C a -196°C richiede in genere alcune settimane, perché un abbassamento troppo rapido della temperatura può causare un notevole stress termico. Rimarrete in questo dewar con un rifornimento regolare di azoto liquido fino a quando la tecnologia non sarà sufficientemente avanzata da potervi curare".

Ma quanto costa l'eternità? Il costo è sempre diviso in due parti: L'iscrizione e il finanziamento in standby e conservazione L'iscrizione costa 50 euro al mese, mentre il costo del finanziamento in standby e conservazione dipende "dal metodo di finanziamento, dall'età e dalla storia clinica". I fondi totali richiesti sono così suddivisi. Al momento del decesso è necessario un pagamento di 200.000 euro ( criopreservazione) o di 75.000 euro ( criopreservazione). Di solito viene pagato da una polizza assicurativa. Il costo mensile di assicurazione vita temporanea parte da 20 euro al mese (corpo intero) o 6 euro al mese (solo cervello) e può aumentare a seconda dell'età e della storia medica (c'è anche lo sconto famiglia).