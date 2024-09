Asteroide Apophis, i nuovi calcoli: ecco le date in cui può colpire la Terra

26 settembre 2024 a

L'asteroide Apophis è diretto verso il pianeta Terra. E la prima evidenza da mettere in rilievo è la statistica: per adesso le probabilità che ci possa colpire sono minime. Ma i nuovi calcoli, che sono stati rivisti da uno scienziato canadese, ci propongono un rischio maggiore. In caso di collisione, l'unica nostra opzione sarebbe bombardare l'asteroide con bombe atomiche per deviarne la traiettoria e permettere alla Terra di essere "risparmiata".

Nonostante il suo nome scientifico sia "Asteroid 99942", gli è stato affibbiato l'appellativo di Apophis. Si tratta del nome del dio egizio del caos e dell'oscurità. Stando alle ricerche degli astronomi, l'asteroide potrebbe avvicinarsi alla Terra in tre date. La prima - e la più vicina - è il 2029. Ma dovrebbe tornare dalle nostre parti nel 2036 e ancora nel 2069. Ma la certezza si avrà soltanto dopo che avrà superato il cosiddetto gravitational keyhole (il buco della serratura gravitazionale), ovvero una regione di appena 800 chilometri che potrebbe cambiare l'orbita dell'asteroide.

Ma, ricordiamolo: è improbabile che l'asteroide colpisca la Terra. Secondo gli scienziati, c'è una probabilità su un miliardo che di tutte le direzioni prenda proprio la nostra. Come riporta il Corriere della Sera, Non è pericoloso, insomma, ma bisogna tenere conto della seppur minima possibilità che ci colpisca. Le probabilità di un impatto con il nostro pianeta potrebbe aumentare nel momento in cui l'asteroide venisse colpito da un altro corpo celeste. Ci tocca sperare che ciò non avvenga.