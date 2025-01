L'asteroide "2024 YRA", "1 possibilità su 83 che colpisca la Terra": ecco quando

28 gennaio 2025 a

Un asteroide ha buone possibilità di colpire la Terra. Si chiama "asteroide 2024 YRA" ed è entrato nel campo visivo del sistema di allerta precoce per l'impatto di asteroidi ATLAS, con telescopi alle Hawaii, in Cile e in Sud Africa. Al momento, gli scienziati ritengono che abbia una probabilità su 83 di colpire il nostro pianeta nel 2032. L'asteroide è largo circa 50 metri e si tratta dell'unico corpo celeste che ha un valore superiore a zero nella scala di Torino, ovvero quella del rischio di impatto sulla Terra.

"Con ogni probabilità - ha spiegato Richard Binzel, scienziato del Massachusetts Institute of Technology e inventore della scala di Torino -, questo oggetto scenderà alla scala di Torino 1 e poi a 0; oppure scenderà direttamente a 0 con ulteriori misurazioni". Se l'asteroide 2024 YR4 dovesse colpire la Terra, non porrebbe fine alla vita sulla Terra come la conosciamo. Non è abbastanza grande da farlo. Ma potrebbe essere localmente distruttivo, a seconda di dove colpisce e se dovesse colpire.

L'unico asteroide ad aver mai avuto un punteggio più alto sulla scala di Torino è stato 99942 Apophis. E per questo motivo si era guadagnato il soprannome di "asteroide del giorno del giudizio". Ma col tempo il giudizio sul quel corpo celeste è cambiato. Osservandolo con più attenzione, gli scienziati hanno rivalutato il suo impatto sulla Terra. Ergo, Apophis ha un rischio trascurabile di impatto sul nostro pianeta per almeno un secolo.