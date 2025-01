Asteroide Bennu, trovati Dna e Rna: sono i "mattoni della vita", una scoperta storica

29 gennaio 2025 a

Grande scoperta sull'asteroide Bennu: amminoacidi e basi di Dna e Rna sono stati trovati nei campioni di rocce e polveri prelevati nel 2018 e portati sulla Terra dalla missione Osiris-Rex della Nasa. La presenza di materia organica sugli asteroidi era prevista e attesa. O almeno lo si sospettava da tempo. Delle tracce erano state scoperte anche nei meteoriti trovati sulla Terra. Questo risultato, però, è comunque particolarmente sorprendente perché rappresenta una conferma definitiva: gli asteroidi contengono i cosiddetti "mattoni della vita", ovvero gli elementi alla base della vita. E potrebbero essere stati proprio loro a portarli sulla Terra. Lo si legge su due articoli pubblicati su Nature e Nature Astronomy.

Bennu si trova a 330 milioni di chilometri dal nostro pianeta. E ora nei suoi campioni sono stati scoperti 14 dei 20 amminoacidi presenti sulla Terra, e tutte e cinque le basi presenti nelle molecole di Dna e Rna. E non solo. Sono stati scoperti anche dei sali minerali che si sono formati nel corpo celeste da cui ha avuto origine Bennu in seguito a un impatto. Proprio questi permettono di avere informazioni sulla chimica del Sistema Solare primitivo. A rendere possibili queste scoperte il fatto che i campioni di Bennu siano rimasti incontaminati. Da quando sono stati prelevati dalla sonda Osiris-Rex, infatti, non hanno subito alcuna alterazione.

Autori della scoperta, come si legge nell'articolo pubblicato su Nature Astronomy, sono i ricercatori coordinati da Daniel Glavi del Centro Goddard della Nasa. Dalle loro analisi è emerso anche come Bennu sia ricco di composti a base di azoto e ammoniaca formatisi miliardi di anni fa nelle regioni più esterne e fredde del Sistema Solare. Per quanto riguarda i sali minerali, invece, nei campioni dell'asteroide sono stati scoperti fosfati contenenti sodio e carbonati, solfati, cloruri e fluoruri ricchi di sodio.