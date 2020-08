Frutta e verdura durano poco? Ora non più: scoperto il trucco "miracoloso" per mantenerle a lungo anche in frigo

24 agosto 2020 a

La frutta e la verdura durano poco? Non più. Ecco il trucco per farle durare più a lungo. Secondo una mamma australiana citata da Dagospia l'aceto sarebbe miracoloso: “Riempite il lavello di acqua e aggiungete un bicchiere di aceto - rivela -. Lasciate la frutta e la verdura per alcuni minuti e dopo sciacquatela e lasciatela ad asciugare completamente su dei panni prima di riporla in frigo. Se volete eliminare i pesticidi lasciate la frutta in immersione con il bicarbonato per qualche minuto e dopo lasciatela sempre ad asciugare". Semplice, basta questo - a detta della signora - per poter mangiare ciò che fa bene anche a giorni di distanza dal loro acquisto.

