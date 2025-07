Reazione a catena, pubblico inferocito contro le Trerapiste: "Perdono"

In una delle ultime puntate di Reazione a Catena, il game show di Rai Uno condotto da Pino Insegno, le campionesse Trerapiste (Francesca Di Pillo, Virginia Di Bernardo e Francesca Ricci) hanno sconfitto i Tiri Liberi, campioni storici della stagione. Le tre romane, due logopediste e una terapista della neuro e psicomotricità, hanno vinto 1.782 euro indovinando la parola “spendere” nella catena “nome-carta”. La vittoria, però, ha scatenato un’ondata di polemiche sui social, con reazioni inaspettate e spesso negative da parte del pubblico.Molti utenti hanno esultato per la fine del dominio dei Tiri Liberi: “Finalmente hanno perso”, ha scritto un fan.

Altri hanno espresso affetto per gli ex campioni: “Era un piacere ascoltarli, grazie per la compagnia”. Tuttavia, non sono mancate critiche al programma e alle Trerapiste, accusate di essere “poco convincenti”. Alcuni hanno avanzato teorie complottiste: “La produzione obbliga a perdere dopo troppe puntate”. Altri ancora lamentano una scarsa varietà: “Basta squadre eterne, servono cambi più frequenti”.

Le critiche riflettono un malcontento per la ripetitività del format, nonostante il trio dimostri equilibrio e preparazione.Nonostante le polemiche, Reazione a Catena continua ad attirare un vasto pubblico, affascinato dai colpi di scena e dall’intrattenimento del programma, che resta un punto fermo del palinsesto Rai. Le Trerapiste proseguono la loro corsa, ma l’attesa per i prossimi episodi cresce per scoprire se sapranno conquistare anche i detrattori.