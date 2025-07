Kyrgios sconcertante su Sinner: "A Carlos piacciono le donne"

“Carlos potrebbe distrarsi, potrebbe fare troppe feste — ha detto Kyrgios con la sua solita schiettezza — È questo il suo unico problema, mentre Sinner resterà più focalizzato. Credo che alla fine avrà una carriera migliore perché Alcaraz ama le ragazze”. Una battuta a metà tra provocazione e analisi. che non è passata inosservata, considerando quanto Kyrgios in passato non avesse risparmiato critiche al numero uno azzurro.

Le bombe anti-Jannik Sinner sul caso Clostebol , contro il 23enne altoatesino, si sono sprecate. Ora però Nick Kyrgios ha rivolto incredibili parole al miele nei confronti dell’azzurro, pronunciandole in una conversazione nel podcast UTS condotto insieme a Patrick Mouratoglou. Un sorprendente cambio di prospettiva, nel quale lo ha individuato come il talento della nuova generazione più destinato a costruirsi una carriera solida e duratura. Secondo Kyrgios, infatti, tra Sinner e Carlos Alcaraz sarà l’italiano ad avere la carriera più completa e vincente. La ragione, a suo dire, sarebbe legata alla maggiore serietà e concentrazione di Sinner rispetto allo spagnolo.

Mouratoglou, accanto a lui, ha parzialmente condiviso il ragionamento, ponendo però l’accento su un altro aspetto: la costanza mentale. “Jannik è più regolare, è proprio la sua mentalità a fare la differenza”, ha spiegato il coach francese, sottolineando come Sinner riesca a mantenere livelli di concentrazione altissimi per tutta la stagione. “Alcaraz perde più partite, anche quando non dovrebbe. A volte manca di continuità persino all’interno dello stesso match, mentre Sinner rimane sempre lì — ha avvertito Mouratoglou — Tuttavia il vero discrimine saranno gli scontri diretti, perché si affronteranno spesso in finale”. E qui i numeri parlano chiaro: Alcaraz ha vinto gli ultimi cinque confronti contro Sinner, un dettaglio che secondo Mouratoglou non può essere trascurato. “Se continuerà a prevalere negli scontri diretti, accumulerà più titoli”. Ai posteri l’ardua sentenza.