Ananas, butti via la buccia? Non farlo mai più: benessere, la proprietà che quasi nessuno conosce

In vista dell'estate sono in molti a voler perdere qualche chiletto di troppo ma si sa mettersi a dieta è un'operazione difficile e faticosa: servono tanta costanza, sacrificio, un regime alimentare adeguato e anche un po' di attività fisica. Con la premessa che chi vuole dimagrire deve andare da uno specialista, ci sono però dei rimedi semplici che possono aiutare chi vuole rimettersi in forma. Un metodo fai da te che può aiutare in questo senso, riporta Leggo.it, è la buccia di ananas. Solitamente siamo abituati a buttarla e a mangiare solo la polpa. Ma può essere utilizzata per perdere peso.

Per esempio si può usare per preparare delle gustose, fresche e salutari bevande. Tra i benefici della buccia, del resto, c’è la capacità di combattere i parassiti intestinali, la ritenzione idrica, la stipsi e le infiammazioni. Questo significa aiutare il nostro corpo a liberarsi dei liquidi e delle scorie in eccesso.

Infatti la buccia di ananas consente di perdere peso grazie alle sue proprietà depurative e diuretiche. Inoltre ha un bassissimo contenuto calorico e la si può quindi usare per realizzare un infuso e berlo a digiuno per depurare il corpo ogni mattina. In questo modo i nostri organi cominceranno a funzionare al meglio. E questo ha l'effetto di farci perdere un po' di peso.

