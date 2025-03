Dieta, lo studio durato 30 anni: cosa mangiare per vivere (davvero) più a lungo

Seguire un regime alimentare ricco di specifici nutrienti, tra cui frutta, verdura, cereali integrali, grassi insaturi, noci, legumi e latticini magri, è associato a una migliore salute fisica e mentale in eta' avanzata. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell'Università di Montreal, della Harvard T.H. Chan School of Public Health e dell’università di Copenhagen. Il team, guidato da Anne Julie Tessier, Frank B. Hu e Marta Guasch-Ferré, ha valutato i dati relativi a oltre 100mila persone negli Stati Uniti, scoprendo che solo il 9,3 per cento del campione stava sperimentando un invecchiamento sano.

In effetti, riportano gli studiosi, la maggior parte della coorte è stata associata a un apporto insalubre di grassi, sale, bevande zuccherate, carni rosse o alimenti ultra-processati, tutti notoriamente legati a esiti di salute peggiori. Le abitudini alimentari, precisano gli esperti, costituiscono il principale fattore di rischio comportamentale per morte e malattie croniche a livello globale, e negli anziani statunitensi sono il secondo parametro di rischio dopo il consumo di tabacco. Comprendere la relazione tra dieta e invecchiamento sano, aggiungono gli autori, è fondamentale anche e in prospettiva dell'aumento dell’età media nella popolazione generale globale.