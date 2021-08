Tonno in scatola, la classifica di Altroconsumo: quali sono i marchi migliori

25 agosto 2021 a

Gli italiani amano il tonno in scatola: ne consumiamo una media di 2,67 chili all'anno ciascuno e l'offerta è molto varia: dal pinna gialla in olio di oliva, a quello a basso contenuto di sale, a quale "al naturale". Possono poi cambiare i formati che variano da 60 a 110 grammi alla confezione. Altroconsumo, come riporta il corriere.it ha testato 24 referenze sott’olio. L’analisi ha riguardato sostanzialmente tre aspetti: la completezza delle informazioni riportate sull’etichetta, le caratteristiche organolettiche (sapore, odore, aspetto, consistenza), la sicurezza (freschezza della materia prima, contaminazione da metalli, presenza di istamina).

In generale, i test parlano di un livello qualitativo complessivo medio-alto. Sono, infatti, 5 le referenze con una valutazione pari o superiore a 70/100 (ovvero di ottima qualità). A queste se ne aggiungono 12 con un voto tra 60 e 69, sinonimo di buona qualità. Ma vediamo la classifica di Altroconsumo nel dettaglio.

Al primo e al secondo posto troviamo due prodotti di As do Mar. Si tratta del tonno in trancio intero, che ha ottenuto 78/100, e di quello all’olio di oliva, che ha registrato 75/100. Al terzo posto vi è, invece, una private label, Selex, la cui referenza si attesta a 73/100. Attestato di ottima qualità anche a Callipo (71/100) e a Fratelli Carli (70/100). Tra i brand che si distinguono per una buona qualità si trovano sia i player di riferimento del mercato (come Rio Mare, Consorcio, Nostromo e Angelo Parodi) sia le private label (Conad e Coop).

