Salmone contaminato, allarme alla Coop: "Rischi per la salute", il prodotto ritirato

Altra segnalazione. La catena di supermercati Coop ha richiamato un lotto di salmone scozzese affumicato. Il marchio in questione è Fish & Fine. La motivazione? La "presenza di Listeria monocytogenes non conforme". Si tratta di un patogeno estremamente resistente che nella maggior parte dei soggetti adulti in buona salute non presenta alcun sintomo o può manifestare lievi sintomi gastroenterici di breve durata.

Più pericoloso nelle donne in gravidanza, nei neonati, negli anziani e negli individui immunocompromessi per cui si possono sviluppare forme gravi di malattia. L'alimento nel mirino del ministero della Salute è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 103936090712-25421 e la data di scadenza 21/10/2021. Il salmone - spiega Il Fatto Alimentare - è stato prodotto da Kristal So d.o.o Natural Fish, in particolare nello stabilimento di Nova industrijska zona bb, a Krnjesevci, in Serbia.

Successivamente il prodotto è stato distribuito in Italia da Sicily Food srl. Proprio per la presenza di Listeria, Coop ha chiesto di non consumare il prodotto e, in caso di acquisto, restituirlo al punto vendita. L'avviso, precisa la catena, riguarda solo alcuni supermercati della Regione Emilia-Romagna e non dunque le sedi nelle altre zone d'Italia.

