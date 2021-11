Pesce spada ritirato, "rischio microbiologico": ecco il prodotto che devi evitare

09 novembre 2021 a

Altro richiamo: la catena di supermercati Tuodì, Fresco Market e InGrande hanno segnalato il richiamo di tre lotti di pesce spada affumicato affettato. Il prodotto in questione è del marchio I Carpacci del Mare ed è stato ritirato per rischio microbiologico dovuto alla “presenza di Listeria monocytogenes”. L'alimento - spiega Il Fatto Alimentare - è venduto in confezioni da 100 grammi e fa parte dei lotti numero 70 E 31 con la data di scadenza 30/10/2021, 50 D 31 con la data di scadenza 10/11/2021 e 56 D 31 con la data di scadenza 16/11/2021.

Si raccomanda, dunque, a scopo precauzionale di non consumare il pesce spada citato sopra (vale solo per i lotti indicati). Chi dovesse aver acquistato il prodotto, può riportare la confezione in un qualsiasi punto vendita purché appartenga alle catene Tuodì, Fresco Market o InGrande. Qui verrà rimborsato o gli verrà sostituito l'alimento.

Prima del pesce spada un avviso di ritiro dagli scaffali aveva interessato alcuni lotti di pasta. Si tratta di un prodotto integrale biologico a marchio Natura Chiama Selex e di pasta di Gragnano Igp a marchio Saper di Sapori Selex. In questo caso l'allarme del ministero della Salute è legato alla "presenza dell’allergene senape" ( Qui tutti i dettagli ).

