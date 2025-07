Salumi contaminati e ritirati dal mercato: i marchi sequestrati

Il ministero della Salute ha diffuso sei avvisi di richiamo per salame, salametto e salsiccia prodotti dalla ditta 'Spendibene di Moltoni srl nello stabilimento di Chiuro, in provincia di Sondrio, e venduti con il marchio 'Salumificio Moltoni'. Il provvedimento è stato adottato per un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di salmonella nei prodotti venduti sfusi e a peso. I richiami riguardano la Salsiccia, la Salsicetta e il Salametto Puro Suino con lotto 260525A, il Salame suino-bovino con lotto 60525B e il Salametto di Asino con lotto 260525F.

I consumatori sono invitati a non consumare questi prodotti e a restituirli al punto d'acquisto. Possono inoltre consultare la sezione Richiami alimentari, sul portale del ministero, per dettagli e aggiornamenti, mentre prosegue l'attività di sorveglianza e tracciabilità da parte delle autorità competenti. La decisione di richiamo è stata presa in via precauzionale dopo che, durante controlli interni, è stata individuata la possibile contaminazione da Salmonella nelle carni utilizzate. Questo batterio rappresenta uno dei principali agenti patogeni nelle tossinfezioni alimentari e può provocare sintomi gastrointestinali anche gravi, specie in soggetti fragili come bambini, anziani e persone immunodepresse.