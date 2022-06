Uova, abbiamo sempre sbagliato tutto: dove si conservano, il ruolo del guscio

07 giugno 2022 a

a

a

Vi siete mai posti il dubbio dove sia più giusto conservare le uova? In frigorifero o in uno scaffale a temperatura ambiente? A rispondere a questo dilemma ci ha pensato Antonello Paparella, professore di microbiologia degli alimenti.

Cancro, il nuovo decalogo: in tavola cambia tutto, ecco i cibi che devi davvero evitare

Da sempre si legge sulla confezione delle uova acquistate al supermercato 'conservare in frigorifero dopo l'acquisto'. Nella maggioranza dei punti vendita, solo l'Esselunga espone le uova i banchi refrigeranti, mentre le altre catene le espongono in normali scaffali. Al riguardo Paparella ha dichiarato: "Quando l’ho fatto notare in un negozio Conad, però, mi è stato risposto: “Qui abbiamo l’aria condizionata; siete voi che dovete metterle in frigo una volta arrivati a casa”.

Frutta, dal campo al super un rincaro del 500%: ecco come ci stanno rapinando

Il guscio può essere una via d'ingresso di microrganismi indesiderati in quanto può protregge solo parzialmente l'uovo dall'ambiente esterno. È importante quindi che sul guscio non si formi la condensa, dovuta alle variazioni di temperatura."Per questo motivo, nella fase di vendita, le uova non devono essere refrigerate e la refrigerazione è autorizzata solo per particolari condizioni, come nel caso delle uova di categoria B per uso professionale (etichettate come “uova refrigerate”), oppure nella fase di trasporto" ha spiegato l'esperto. Papparella ha poi concluso: "La soluzione migliore consiste nel mantenere le uova nella confezione originale, da posizionare nello scomparto superiore o centrale del frigo, comunque lontano da alimenti pronti non adeguatamente protetti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.