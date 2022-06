Scatta l'allarme sulla carne: quella che non va assolutamente mangiata, cosa controllare

17 giugno 2022 a

a

a

Non tutto è come appare. Nemmeno quando si parla di alimentazione. Sì, perché sono numerosi i cibi contraffatti, come dimostra l'ultimo report diffuso dal ministero delle Politiche Agricole. Un documento tutt'altro che rassicurante visto che dimostra come le eccellenze italiane siano tra le più contraffatte e imitate al mondo. Spesso alcune di queste vengono vendute come di qualità, quando in realtà sono scadenti e la maggior parte delle volte neppure provenienti dall'Italia.

Plastica, tossine, salmonella: ecco la nuova lista dei cibi che non dovete mangiare

A confermarlo l’ICQRF, l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Nel loro lavoro gli esperti hanno effettuato oltre 60.000 controlli in Italia, con quasi 1.000 interventi anche al di fuori dei confini nazionali, compresi gli store online. Risultato? Oltre 5 milioni e mezzo di merce sequestrata perché contraffatta o irregolare. Più nel dettaglio nella lente di ingrandimento ci sono finiti 33.404 operatori e 62.316 prodotti. Le irregolarità registrare riguardano così l’11,6 per cento dei prodotti e il 9 per cento dei campioni analizzati. I prodotti più contraffatti? L'olio di oliva e la carne. Il primo, spesso fatto risultare come extravergine, sarebbe invece di categoria inferiore. Mentre per la seconda a mentire sulla provenienza degli animali e altre informazioni sono le stesse etichette. Non è da meno la mozzarella di bufala classificata come DOP, Denominazione di Origine Protetta. Su quest'ultima, nelle aree di Caserta e Napoli, mancavano indicazioni relative alla tracciabilità del prodotto finale e alla provenienza territoriale delle materie prime.

Mangiate il pesce due volte a settimana? Attenzione: cosa accadrà alla vostra pelle

"Le battaglie condotte dal Ministero in materia di contrasto a contraffazioni sono basate sulla ferma convinzione che la tutela dei prodotti di qualità rappresenti lo strumento principale per valorizzare l’agroalimentare italiano, le filiere e rendere un servizio indispensabile al consumatore – ha detto il ministro Stefano Patuanelli – è fondamentale garantire i nostri prodotti attraverso un sistema di controlli efficace sul territorio nazionale e internazionale e sul web".

Albicocche al gusto di carta: cosa troviamo nei supermercati italiani (e perché)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.