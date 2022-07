Crema vegetale contaminata, scatta il ritiro: il celebre prodotto da evitare

28 luglio 2022 a

Ritirati alcuni marchi di crema vegetale da montare. Il motivo? La presenza di "tracce di arachide non dichiarate negli ingredienti”. I marchi che finiscono nel mirino sono Hulalà, Holà, Biocrem e Magik. A segnalare il richiamo di alcuni lotti da parte del produttore è stato il ministero della Salute.

I prodotti interessati sono i seguenti:

-Hulalà Pristine Whipping Platinum, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22081B e il termine minimo di conservazione (Tmc) 22/03/2023;

-Hulalà, in confezione da 10 litri, con il numero di lotto L22077G e il Tmc 18/03/2023 e con il numero di lotto L22073G e il Tmc 14/03/2023;

-Hulalà Pristine Whipping Classic, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22074B e il Tmc 15/03/2023;

-Hulalà Pristine Whipping Classic, in confezioni da 10 litri, con il numero di lotto L22073B e il Tmc 14/03/2023;

-Hulalà Whipping, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22080B e il Tmc 21/03/2023 e con il numero di lotto L22074B e il Tmc 15/03/2023;

-Holè Whipping, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22080C e il Tmc 21/03/2023;

-Biocrem, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22080C e il Tmc 21/03/2023;

-Magik, in confezioni da 1 litro, con il numero di lotto L22073B e il Tmc 14/03/2023.

Tutti i marchi segnalati e ritirati sono stati prodotti dall’azienda Iffco Italia Srl nello stabilimento di Contrada Casale, Zona Industriale 81025 a Marcianise, in provincia di Caserta (marchio di identificazione IT 15 13 CE). In ogni caso la raccomandazione a non consumare le creme vegetali con i marchi e i numeri di lotto indicati è rivolta - a scopo precauzionale - alle persone allergiche alle arachidi. In tal caso è consigliabile restituire i prodotti al punto vendita d’acquisto.