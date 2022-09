Birra, lo studio: "Che effetto ha sulle ossa"

06 settembre 2022 a

Bere birra potrebbe fare bene alle ossa: lo rivela uno studio secondo cui la celebre bevanda alcolica aiuterebbe addirittura a prevenire osteoporosi e artrosi. Come è possibile? Pare che il merito sia tutto del silicio che è contenuto al suo interno. Si tratta di una sostanza che agisce in maniera positiva sulle cellule ossee e cartilaginee. Ecco perché non è escluso che in futuro possa essere prodotta una birra in grado di essere certificata internazionalmente come un alimento funzionale alla salute dell'uomo.

Questa notizia farà piacere soprattutto a chi ama bere un bicchiere di birra ogni tanto. Da oggi la nota bevanda potrebbe piacere ancora di più. Anche perché, soprattutto d’estate, è quasi impossibile rinunciare a berne una lattina o un bel bicchiere fresco. Tra l'altro, spesso è la bevanda alcolica che si sceglie di più sia quando si è da soli sia quando si è in compagnia di amici.

Questa novità assoluta, inoltre, potrebbe pure far passare in secondo piano il fatto che la birra provochi spesso gonfiore, fino a far spuntare in alcuni casi una pancia parecchio pronunciata. La ricerca che ha evidenziato i possibili effetti benefici della birra è stata condotta dal dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di Siena e poi è stata pubblicata sul Journal of Functional Food.