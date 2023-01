Insetti, snack con farina di grillo macinato: cosa porta in tavola la Ue

Francesco Specchia 25 gennaio 2023 a

E, alla fine, arrivò il giorno dell’“entomofagia”, della voracità dell'infinitamente piccolo. Alla fine, dopo roboanti annunci e timori tambureggiati sin dal 2021, da ieri è possibile comprare nell’Unione Europea la farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, il grillo domestico. Delicatessen.



Insetti in tavola, l'ultima euro-follia: ecco le ultime prelibatezze



Sicché prosegue la liberalizzazione da parte dell’Ue alla vendita di prodotti derivati da insetti. I grilli sono soltanto l’hors-d’oeuvre, l’antipastino. Dato che il 26 gennaio, entrerà anche in vigore il regolamento che autorizza la commercializzazione delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere. Ora, ci sono sicuramente dei timori da sfatare, come il fatto che la vendita non sarà selvaggia; ora la farina di grillo potrà arrivare sugli scaffali dei negozi o in alcune preparazioni dei ristoranti, sempre adeguatamente segnalata. O come il fatto che non troveremo grilli nascosti negli alimenti. O che le aziende e i ristoratori non tenteranno di propinarci di nascosto cibi contenenti farina di grillo. Questo sia perché si tratta di un alimento - pare- abbastanza costoso (la farina di grillo costa circa 15 euro per 200 grammi di prodotto, come è facilmente verificabili sui siti specializzati); sia perché gli insetti possono causare «reazioni allergiche nei soggetti già a rischio con crostacei, acari della polvere e, in alcuni casi, molluschi. Pertanto, in base alle norme europee e nazionali, la presenza di grilli dovrà essere sempre segnalata in etichetta o sulla confezione, in qualsiasi percentuale, come previsto per qualunque prodotto allergenico», fanno sapere dalla Ue. E sta bene.