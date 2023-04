Crème Caramel ritirata, "grave pericolo": cosa trovano all'interno

11 aprile 2023 a

Un nuovo richiamo è stato disposto dal discount Lidl. Il supermercato ha ritirato un lotto di preparato per Crème Caramel. L’avvertimento, però, vale solo per le persone allergiche mentre non vi è alcun rischio per le persone non allergiche che possono consumare i prodotti indicati nel caso li avessero già acquistati.

Il prodotto è a marchio Belbake è stato venduto in confezioni da 200 grammi con il termine minimo di conservazione fissato al 05/12/2025. Il preparato richiamato è stato confezionato dall’azienda Prontofoods SpA Per Lidl, nello stabilimento di Montichiari, in provincia di Brescia. Il richiamo è stato annunciato dopo diverse analisi. Da queste è stata riscontrata la presenza di tracce di mandorle non dichiarate in etichetta. "Si invitano i consumatori allergici alle mandorle che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino".

Assieme alla Crème Caramel, il ministero della Salute ha ritirato dagli scaffali il lotto di Chupa chups tubes mini con termine minimo di conservazione fissato al febbraio 2024. Si tratta di un prodotto venduti in buste da 175 grammi ciascuna e prodotti dalla società Perfetti Van Melle nel proprio stabilimento di Castelnuovo. Anche qui la segnalazione fa riferimento ai soli allergici.