Nasce il cocktail natalizio dove il panettone diventa un distillato

Trasformare il tradizionale panettone in un distillato da cocktail: un’idea che coniuga creatività, tecnica e i profumi tipici del Natale. È questa l’intuizione di Roberto Pellegrini, uno dei bartender più noti ed esperti d’Italia, con una carriera che lo ha visto lavorare nei locali più prestigiosi di Venezia.

L’idea è semplice ma geniale: catturare in un drink i sapori e gli aromi del dolce simbolo delle feste. Nasce così il “Mule Christmas”, una rivisitazione del classico Moscow Mule pensata per sorprendere e accompagnare i pranzi e i cenoni natalizi.

“Abbiamo utilizzato – racconta Pellegrini – un panettone da 750 grammi, rigorosamente artigianale, con canditi e uvetta, perché garantisce una precisa struttura organolettica. Il panettone viene spezzettato all’interno di un sacchetto insieme a un litro di vodka, chiuso sottovuoto e lasciato macerare per 24 ore. Successivamente viene spremuto e il liquido ricavato è portato in distillazione. Il risultato è un prodotto distillato a 60 gradi che verrà successivamente diluito per abbassarne il grado alcolico. I profumi del lievitato natalizio sono chiaramente distinguibili”.

Il cocktail vuole essere un aperitivo fresco e speziato, da gustare prima dei pranzi e dei cenoni. “Il Moscow Mule, cocktail rinfrescante e versatile, si presta perfettamente a questa rivisitazione – racconta Pellegrini – ai tradizionali ingredienti del drink viene aggiunto il distillato al panettone. Per prepararlo si utilizza una tazza di rame o un bicchiere tumbler alto, versando prima la vodka e il distillato al panettone, quindi la ginger beer e il succo di lime fresco, mescolando delicatamente e completando con una fettina di lime come guarnizione”.

L’idea è nata all’interno della distilleria didattica di Accademia delle Professioni, polo formativo della Fondazione San Nicolò, centro di eccellenza per l’alta formazione nel food & beverage. L’obiettivo è formare la prossima generazione di professionisti, fornendo un percorso completo a imprenditori, operatori beverage e appassionati.

La dotazione fornita da Frilli consente di coprire tutte le principali categorie di distillati, garantendo agli allievi una conoscenza pratica e operativa di tutti i processi. “Abbiamo creato un percorso che va oltre la semplice teoria – spiega il Co-Direttore Laura Boesso – Il nostro obiettivo è formare artigiani che sappiano unire la scienza della distillazione con la sensibilità di chi crea un prodotto unico”.

Il Mule Christmas si propone come un aperitivo elegante e festivo: si versa in una tazza di rame o in un tumbler 4 cl di vodka e 2 cl di distillato al panettone, si aggiungono 12 cl di ginger beer e 1,5 cl di succo di lime fresco, si mescola delicatamente e si guarnisce con una fettina di lime. Il cocktail va gustato con equilibrio, ricordando sempre l’importanza di bere con moderazione.