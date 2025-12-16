Il cioccolato di Dubai spaventa il Regno Unito

Il dolce esotico diventato virale sui social rischia di trasformarsi in un pericolo per chi soffre di allergie alimentari. La Food Standards Agency (FSA), l’agenzia per la sicurezza alimentare del Regno Unito, ha lanciato un avviso urgente sul cosiddetto “cioccolato di Dubai”, invitando a evitare il consumo di queste barrette fino a ulteriori controlli.

Parliamo delle famose tavolette di cioccolato ripiene di crema al pistacchio, con pasta di sesamo (tahini) e filamenti di pasta sfoglia mediorientale (kadaifi o knafeh). Il dolce ha conquistato l’Europa grazie alla popolarità sui social network, in particolare TikTok, ma alcune confezioni presentano ingredienti allergenici non sempre indicati in modo chiaro, come arachidi e sesamo.

Secondo Rebecca Sudworth la direttrice della policy della FSA, chi soffre di allergie non dovrebbe consumare questi prodotti. Anche per chi compra regali di Natale per persone allergiche, la raccomandazione è di evitarli del tutto. Per chi non ha allergie, il consumo non comporta rischi immediati, ma resta fondamentale leggere attentamente le etichette per conoscere tutti gli ingredienti. Il fenomeno del cioccolato di Dubai ha avuto anche un impatto sul mercato globale infatti la crescente domanda di pistacchi ha causato carenze e rialzi dei prezzi, influenzando il costo del prodotto finale. Inoltre, non tutte le barrette vendute con il nome “Dubai” provengono dagli Emirati Arabi Uniti, ma sono spesso realizzate altrove sfruttando la fama del dolce, una pratica che ha portato a controversie legali in Germania.

Il trend continua a essere seguito con entusiasmo dai consumatori, ma le autorità sanitarie britanniche ricordano che l’etichettatura chiara è essenziale e che il prodotto va consumato con cautela. In particolare, chi soffre di allergie deve evitarlo completamente, e chi abbina il dolce a bevande alcoliche deve bere con moderazione.